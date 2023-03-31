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В Генштабе России 31 марта сделали заявление о планах по проведению второй мобилизации

В Генштабе РФ заявили об отсутствии намерений провести вторую волну мобилизации в России
В Генштабе России 31 марта сделали заявление о планах по проведению второй мобилизации

Фото: открытые источники

Минобороны России не собирается организовывать и проводить вторую волну частичной мобилизации в стране. Об этом сегодня, 31 марта, заявил руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", — заявил Цимлянский.

15 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти РФ не рассматривают вопроса о новой волне мобилизации.

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