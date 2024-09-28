В европейских странах уже отказались, а россияне все еще едят: этот овощ может убить вас и ваши почки
marketwatch.com
Многие продукты, которые россияне ежедневно употребляют в пищу, могут представлять реальную угрозу для здоровья.
Один из таких овощей — ревень, который до сих пор остается популярным в России, но уже давно запрещен к употреблению в ряде европейских стран. Специалисты предупреждают: этот на вид безобидный овощ может стать причиной серьезных проблем с почками и даже привести к летальному исходу.
Чем опасен ревень?
Ревень издавна использовался в кулинарии как основа для компотов, пирогов и десертов. Его приятный кисловатый вкус и свежесть сделали растение любимцем многих садоводов. Однако не все знают, что в составе ревеня содержится большое количество щавелевой кислоты — вещества, способного нанести серьезный вред здоровью.
Щавелевая кислота обладает свойством связывать кальций, образуя нерастворимые соли — оксалаты. Эти соединения могут накапливаться в организме, особенно в почках, что приводит к образованию камней и развитию мочекаменной болезни. В Европе врачи давно бьют тревогу по поводу опасности этого растения и настоятельно не рекомендуют употреблять его в пищу.
Почему Европа отказалась от ревеня?
В некоторых европейских странах ревень исключен из рациона питания или сильно ограничен в использовании. Например, в Германии и Швеции ревень употребляют крайне редко и с осторожностью. Причиной этому стали многочисленные исследования, которые показали, что регулярное употребление этого овоща может стать причиной серьезных заболеваний почек.
Особенно опасен ревень для людей, уже имеющих проблемы с почками или предрасположенность к образованию камней. Щавелевая кислота, поступающая в организм с пищей, усиливает нагрузку на почки, что может привести к их повреждению и необходимости медицинского вмешательства.
Почему россияне продолжают есть ревень?
Несмотря на предупреждения врачей, в России ревень продолжает оставаться популярным продуктом. Одной из причин этого является традиционное использование растения в народной медицине и кулинарии. Многие считают, что умеренное употребление ревеня не может нанести вреда здоровью, и продолжают готовить из него различные блюда.
Кроме того, ревень часто используется в рецептах для приготовления домашних заготовок — варенья, джемов, компотов, которые россияне привыкли готовить на зиму. Однако мало кто задумывается о том, что при термической обработке содержание щавелевой кислоты в ревене не уменьшается, и даже небольшое количество может быть опасным.
Как минимизировать риск?
Если вы не готовы полностью отказаться от ревеня, важно помнить о мерах предосторожности:
- Ограничьте количество. Постарайтесь употреблять ревень не чаще одного раза в неделю и в небольших количествах. Это поможет снизить риск накопления щавелевой кислоты в организме.
- Тщательно готовьте. При приготовлении старайтесь использовать только черешки ревеня, удаляя листья, так как в них содержится наибольшее количество щавелевой кислоты.
- Пейте больше воды. Вода помогает вымывать соли из организма, снижая риск образования камней в почках.
- Обратитесь к врачу. Если у вас есть предрасположенность к почечным заболеваниям, перед употреблением ревеня проконсультируйтесь с врачом.
Ревень, несмотря на свою популярность, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. В то время как в Европе от него уже отказались, россияне продолжают употреблять этот овощ, не задумываясь о последствиях. Важно помнить о рисках, связанных с употреблением ревеня, и, если вы все же решите включить его в свой рацион, делать это с осторожностью. Берегите свое здоровье и будьте внимательны к своему питанию!
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