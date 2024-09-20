В Европе уже отказались, а в России все еще едят: этот овощ может убить вас и ваши почки

Среди огромного разнообразия овощей, которые ежедневно присутствуют на столах россиян, один из них вызывает все больше тревог среди специалистов.

В Европе его уже исключили из рациона в некоторых странах, но в России он все еще пользуется популярностью. Однако последние исследования говорят о том, что этот овощ может быть опасен для вашего здоровья, особенно для почек.

О каком овоще идет речь?

Речь идет о ревене — растении, которое в России любят за его свежий кисловатый вкус и используют в приготовлении пирогов, компотов и различных десертов. Многие считают ревень полезным за высокое содержание витаминов и антиоксидантов, но за приятным вкусом скрываются опасные свойства, которые могут серьезно повлиять на здоровье.

Почему ревень исключили из рациона в Европе?

Основная причина, по которой ревень постепенно уходит из европейских меню, заключается в высоком содержании в его листьях и стеблях щавелевой кислоты. Этот компонент способен вызывать образование камней в почках и нарушать их нормальную работу. Щавелевая кислота связывается с кальцием, образуя оксалаты, которые могут откладываться в почках в виде камней. При регулярном употреблении ревеня этот процесс может стать серьезной угрозой для здоровья.

Кроме того, существует риск развития оксалатной нефропатии — заболевания, связанного с повреждением почечной ткани под воздействием избыточных оксалатов. Именно поэтому в некоторых странах Европы врачи рекомендуют полностью отказаться от ревеня, особенно людям с предрасположенностью к заболеваниям почек.

Как ревень может повлиять на ваши почки?

Употребление ревеня в больших количествах может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Щавелевая кислота, накапливаясь в организме, способствует формированию почечных камней, что вызывает болезненные ощущения, затрудняет мочеиспускание и даже может стать причиной почечной недостаточности.

Почки — это органы, которые отвечают за выведение токсинов и лишних веществ из организма. Когда оксалаты начинают откладываться в виде кристаллов, они травмируют почечные каналы, что нарушает их нормальную работу. Это может привести к хроническим заболеваниям почек и даже к необходимости хирургического вмешательства для удаления камней.

Почему в России его продолжают есть?

Несмотря на предупреждения ученых, ревень продолжает оставаться популярным продуктом в России. Это связано с традициями и незнанием о возможных рисках. В стране ревень давно считается источником витаминов, используется в приготовлении летних блюд и считается «полезным» продуктом. Однако многие не знают о том, что его употребление нужно строго контролировать.

Кроме того, российская кухня всегда была богата блюдами, содержащими ревень, и его сложно заменить чем-то аналогичным по вкусовым качествам. Тем не менее, врачи советуют соблюдать осторожность, особенно если у вас уже есть проблемы с почками.

Что делать, если вы любите ревень?

Если вам сложно отказаться от любимого овоща, существует несколько рекомендаций, которые помогут минимизировать риски:

Употребляйте ревень в малых количествах. Чем меньше щавелевой кислоты попадает в организм, тем меньше риск образования оксалатов.

Избегайте употребления листьев. Листья ревеня содержат наиболее высокую концентрацию щавелевой кислоты, поэтому их лучше избегать.

Регулярно проверяйте здоровье почек. Если вы включаете ревень в свой рацион, стоит регулярно проходить обследование почек и проверять уровень оксалатов в организме.

Пейте больше воды. Увеличенное потребление воды поможет быстрее выводить оксалаты из организма и уменьшить их концентрацию в почках.

Ревень, который когда-то был любимым ингредиентом на кухнях многих стран, сегодня вызывает опасения из-за его влияния на почки. В Европе многие уже отказались от его употребления, следуя рекомендациям врачей. В России же ревень все еще остается на полках магазинов и в меню кафе, но важно помнить, что чрезмерное употребление этого овоща может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Чтобы обезопасить себя, нужно контролировать его потребление и прислушиваться к своему организму. Здоровье почек — это не то, чем стоит рисковать ради кулинарных экспериментов, особенно когда речь идёт о продукте с высоким содержанием опасных веществ.

