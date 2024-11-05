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В Европе уже отказались, а россияне все так и едят: этот овощ может убить ваше здоровье и ваши почки

Один из любимых овощей россиян — картофель — мо...

afisha.ru

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Один из любимых овощей россиян — картофель — может оказаться далеко не таким безопасным, как принято считать.

В то время как в Европе активно обсуждают ограничение употребления некоторых сортов картофеля из-за его потенциальной опасности для здоровья, в России этот овощ остается на столах практически каждого жителя. Как и чем именно картофель может навредить организму и какие сорта наиболее опасны — расскажем подробнее.

Почему картофель может быть опасен?

В картофеле содержится вещество соланин — токсичный гликозид, который в небольших количествах присутствует в кожуре и, в особенности, в позеленевших и проросших клубнях. Ученые давно доказали, что повышенное содержание соланина может оказать серьезное воздействие на организм:

  • Проблемы с почками: токсин оказывает негативное влияние на почки, поскольку они вынуждены перерабатывать и выводить ядовитое вещество, что со временем может привести к их повреждению.
  • Отравление организма: симптомы отравления соланином включают тошноту, рвоту, диарею, головокружение и даже нарушение сердечного ритма.
  • Повышенный риск для здоровья: европейские эксперты отмечают, что регулярное употребление картофеля с высоким содержанием соланина повышает риск хронических заболеваний, в том числе почечной недостаточности.

Почему европейцы отказываются от картофеля?

В последние годы европейские страны начали разрабатывать меры по ограничению продажи и потребления определенных сортов картофеля, которые содержат больше соланина. Например, такие сорта либо исключаются из продажи, либо обязаны соответствовать строгим стандартам качества. Кроме того, в Европе усиленно проверяются партии картофеля на предмет содержания токсичных веществ, и клубни с признаками позеленения или прорастания сразу отправляются в брак.

Как россияне продолжают рисковать?

Несмотря на предостережения, в России картофель по-прежнему остается популярным, и его активно употребляют без особой осторожности. Многие россияне используют картофель, который может быть опасен: хранят его в теплом помещении или не придают значения признакам позеленения и прорастания. Такие клубни часто попадают в супы, жаркое и пюре, и, если их не обрезать должным образом, риск отравления остается высоким.

Как снизить риск отравления картофелем?

Чтобы снизить вероятность негативного воздействия, следует придерживаться нескольких простых правил:

  • Выбирайте качественные клубни: избегайте позеленевшего или проросшего картофеля, так как в нем содержание соланина значительно выше нормы.
  • Правильно храните картофель: храните картофель в прохладном, темном месте, чтобы предотвратить его прорастание и зеленение. Температура хранения не должна превышать 5–7 градусов.
  • Удаляйте ростки и зелёные участки: перед приготовлением обязательно обрезайте все проросшие части и зелёные участки, поскольку именно в них сосредоточена основная масса токсинов.
  • Избегайте употребления старого картофеля: со временем уровень соланина в клубнях растет, поэтому не храните картофель слишком долго.

Хотя картофель остается неотъемлемой частью рациона для многих россиян, важно помнить о его потенциальной опасности. Правильное хранение, выбор качественных клубней и удаление токсичных частей могут существенно снизить риск отравления. Будьте внимательны к выбору продуктов — это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким.

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