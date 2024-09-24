В Европе уже отказались, а россияне все еще едят: данный овощ может убить вас и ваши почки

В последнее время Европейский Союз ужесточает меры контроля за продуктами питания, введя запреты на те продукты, которые могут угрожать здоровью граждан.

Один из таких продуктов, который вызвал бурные дебаты и окончательно был запрещен в странах ЕС, – это ревень из-за его потенциально токсичного воздействия на почки и общее состояние здоровья.

Чем опасен ревень?

Ревень, несмотря на свою популярность в кулинарии, содержит высокий уровень щавелевой кислоты, которая может вызывать камни в почках и другие серьезные нарушения в работе почек. Европейские регуляторы пришли к выводу, что риски, связанные с регулярным потреблением этого продукта, превышают его пищевую ценность, особенно если употреблять его в сыром виде или в больших количествах.

Ситуация в России

В России ревень по-прежнему остается популярным ингредиентом многих блюд, от супов до десертов. Несмотря на предостережения и запреты в Европе, в Российской Федерации не было введено ограничений на его продажу и использование в пищу.

Мнение экспертов

Медицинские специалисты и диетологи в России предостерегают от чрезмерного употребления ревеня, особенно людям с предрасположенностью к заболеваниям почек. Советуют включать его в рацион умеренно и после термической обработки, что снижает уровень щавелевой кислоты.

Как защитить себя?

Для тех, кто не хочет отказываться от ревеня, важно следовать нескольким правилам: употреблять его после тщательной термической обработки, избегать комбинирования с продуктами, богатыми кальцием, и регулярно проходить медицинское обследование для контроля состояния почек.

Ревень остается в России продуктом на любителя, но информированность о потенциальных рисках поможет потребителям делать осознанный выбор в пользу своего здоровья. Следует внимательно относиться к своему рациону и прислушиваться к рекомендациям специалистов, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.