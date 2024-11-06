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В Европе уже давно отказались, а россияне все так и едят: данный овощ может убить вас и ваши почки

На столах у россиян часто можно встретить овощ,...

kuban24.tv

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На столах у россиян часто можно встретить овощ, который не столь популярен в странах Европы из-за возможных рисков для здоровья.

Речь идет о щавеле — зелени, которую многие употребляют как часть традиционных блюд, например, щавелевого супа или салатов. Однако последние исследования показывают, что щавель может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно для почек.

Почему щавель попал под запрет?

Щавель богат щавелевой кислотой, и именно это делает его потенциально опасным. Высокое содержание щавелевой кислоты способствует образованию оксалатов — солей, которые при избыточном накоплении в организме могут образовывать кристаллы и откладываться в почках. Это, в свою очередь, приводит к развитию почечнокаменной болезни. Из-за этого в ряде европейских стран щавель перестал быть продуктом, рекомендованным к частому употреблению.

Как щавель влияет на почки и другие органы

Когда щавель употребляется в больших количествах, щавелевая кислота, соединяясь с кальцием в организме, образует нерастворимые оксалаты, которые откладываются в почках. Это может привести к ряду проблем:

  • Риск образования камней в почках: оксалаты кальция часто становятся основой для образования камней.
  • Затруднение выведения солей: при накоплении оксалатов почки теряют способность эффективно выводить соли.
  • Повышение нагрузки на почки: частое употребление щавеля может создавать дополнительную нагрузку на почки, особенно у людей с предрасположенностью к заболеваниям мочевыводящих путей.

В каких случаях щавель особенно опасен?

  • При наличии хронических заболеваний почек: для людей с ослабленной функцией почек или мочекаменной болезнью щавель может стать фактором обострения.
  • Во время беременности: избыточное потребление щавеля может негативно сказаться на обмене кальция и повысить риск образования камней.
  • При дефиците кальция: регулярное употребление щавеля может снизить усвоение кальция в организме.

Какие меры предосторожности стоит соблюдать?

  • Ограничить потребление: старайтесь употреблять щавель не чаще одного-двух раз в месяц, особенно в свежем виде.
  • Готовить щавель с молочными продуктами: молочные продукты могут нейтрализовать часть щавелевой кислоты, снижая риск для почек.
  • Следить за уровнем кальция: прием добавок кальция после употребления щавеля может снизить риск образования оксалатов.

Какие альтернативы выбрать?

Вместо щавеля можно использовать зелень с низким содержанием щавелевой кислоты, например:

  • Шпинат (в умеренных количествах)
  • Петрушку
  • Укроп

Эти продукты содержат множество витаминов и минералов, не нанося при этом вред почкам.

Щавель — популярный продукт в российских кулинарных традициях, но его регулярное потребление может представлять опасность для здоровья. С осторожностью относитесь к его употреблению, особенно если есть предрасположенность к заболеваниям почек.

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