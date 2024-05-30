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· 16+ · Алина Алмакаева

В Европе отказались, а россияне все еще едят: овощ, который убивает ваши почки

В европейской кухне избегают использовать определенные овощи из-за их потенциального вреда для здоровья, в то время как в российской кулинарии эти овощи до сих пор популярны.

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В европейской кухне избегают использовать определенные овощи из-за их потенциального вреда для здоровья, в то время как в российской кулинарии эти овощи до сих пор популярны. Один из таких овощей - ревень. В Европе его почти не используют, в то время как в России он до сих пор остается популярным продуктом.

Ревень - это растение, которое в России традиционно используется для приготовления компотов, варенья и запеканок. Однако в Европе его использование сократилось из-за содержания щавелевой кислоты, которая может оказывать отрицательное воздействие на организм. Щавелевая кислота способна накапливаться в организме и вызывать проблемы с почками и мочевыводящей системой.

Несмотря на это, в России ревень продолжает оставаться популярным продуктом. Он богат витаминами и минералами, такими как витамин C, калий и магний. Кроме того, ревень придает блюдам особый кисловатый вкус, делая их более привлекательными.

Тем не менее, медики советуют употреблять ревень с осторожностью, особенно людям с заболеваниями почек и мочевыводящей системы. Важно помнить, что листья ревеня содержат высокую концентрацию щавелевой кислоты, поэтому их употребление не рекомендуется.

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