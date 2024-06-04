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В Европе отказались, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убьет ваши почки

В последние годы в Европе наблюдается тренд на отказ от употребления одного овоща, который стал предметом озабоченности из-за своих потенциальных рисков для здоровья, особенно для почек.

flectone.ru

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В последние годы в Европе наблюдается тренд на отказ от употребления некоторых продуктов, которые могут наносить вред здоровью. Одним из таких продуктов является ревень, который, несмотря на свою популярность в России, в ряде европейских стран стал предметом озабоченности из-за своих потенциальных рисков для здоровья, особенно для почек.

Ревень богат оксалатами — природными соединениями, которые могут способствовать образованию камней в почках, особенно у людей с предрасположенностью. В Европе ученые и медицинские работники активно информируют население о потенциальных опасностях чрезмерного потребления этого овоща, особенно в сыром виде.

В России ревень по-прежнему популярен не только из-за его уникального вкуса, но и благодаря традиционному использованию в кулинарии, включая приготовление компотов, джемов и пирогов. Однако российские специалисты в области здравоохранения также начинают обращать внимание на необходимость контролировать потребление ревеня, особенно среди уязвимых групп населения, таких как люди с заболеваниями почек или те, кто склонен к образованию почечных камней.

Эксперты советуют умеренное потребление ревеня, избегая его частого употребления и особенно сырые формы, которые содержат больше оксалатов. Кроме того, рекомендуется употреблять достаточное количество воды и других продуктов, снижающих риск образования камней, таких как продукты, богатые магнием.

Здоровье почек — важный аспект общего благополучия, и понимание влияния того, что мы едим, на наши почки может помочь предотвратить множество заболеваний. В то время как в Европе употребление ревеня становится все более контролируемым, в России еще предстоит пройти путь к более широкому осознанию потенциальных рисков этого традиционно любимого овоща.

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