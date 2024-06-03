В Европе отказались, а россияне это как-то: этот вкусный овощ убивает ваши почки

На российских дачных участках и по сей день можно встретить ревень - растение, из которого готовят компоты, варенья и начинки для пирогов. Однако в Европе, где ревень также был некогда популярен, от него практически отказались. Чем объясняется такая разница в гастрономических пристрастиях?

Щавелевая кислота: польза или вред?

Одной из причин снижения популярности ревеня в Европе стало высокое содержание в нем щавелевой кислоты. Это вещество, присутствующее во многих растениях, в больших количествах может негативно влиять на здоровье, способствуя образованию камней в почках и развитию других проблем с мочевыводящей системой.

Российские традиции vs. европейская осторожность:

Несмотря на предостережения медиков, в России ревень продолжает пользоваться любовью. Его ценят за богатый витаминно-минеральный состав (витамин С, калий, магний) и освежающий кисловатый вкус.

Умеренность — залог безопасности:

Тем не менее, даже приверженцам традиционной кухни не стоит злоупотреблять ревенем. Людям с заболеваниями почек следует относиться к нему с особой осторожностью. Важно помнить, что наибольшая концентрация щавелевой кислоты находится в листьях ревеня, поэтому в пищу употреблять рекомендуется только стебли.

Итак, ревень — это яркий пример того, как гастрономические традиции и представления о пользе и вреде продуктов могут отличаться в разных странах. И хотя в России он по-прежнему в почете, важно помнить об умеренности и прислушиваться к рекомендациям специалистов.