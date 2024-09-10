В этой рыбе живут 10-метровые черви: а мы ее едим сами еще и угощаем детей

Среди множества морских деликатесов, которые мы любим, некоторые могут таить в себе неожиданные угрозы.

Недавно ученые обнаружили, что в одном из распространенных видов рыбы, часто употребляемом в пищу в России, могут обитать гигантские черви длиной до 10 метров. Этот вид рыбы активно продают на рынках и в магазинах, она популярна как у взрослых, так и у детей.

Вид рыбы и угрозы здоровью

Речь идет о некоторых виды тихоокеанских рыб, включая тунца и макрель, которые традиционно считаются полезными из-за высокого содержания Омега-3 жирных кислот. Однако, в их мышцах может обитать Anisakis — крупные паразитические черви, вызывающие анизакидоз. При попадании в человеческий организм, эти паразиты могут вызвать серьезные расстройства пищеварения, аллергии и даже анафилактический шок.

Как черви попадают в рыбу?

Anisakis, обычно, попадает в рыб после поедания зараженных мелких ракообразных. Затем, черви могут переходить из одной рыбы в другую через пищевую цепочку, достигая значительных размеров. По словам исследователей, при недостаточной термической обработке или употреблении рыбы в сыром виде, например, в суши или сашими, риск заражения возрастает многократно.

Меры предосторожности

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют внимательно обрабатывать рыбу:

Тщательное приготовление рыбы при высоких температурах.

Использование замороженной рыбы для суши и сашими, так как глубокая заморозка уничтожает паразитов.

Проверка рыбы на наличие видимых признаков паразитов перед употреблением.

Информирование населения о потенциальных угрозах, связанных с употреблением определенных видов рыбы, поможет уменьшить риски здоровью. Важно, чтобы люди были осведомлены о возможных опасностях и знали, как правильно обращаться с рыбными продуктами, чтобы защитить себя и своих детей от возможных заболеваний.

