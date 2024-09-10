Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В этой рыбе живут 10-метровые черви: а мы ее едим сами еще и угощаем детей

Недавно ученые обнаружили, что в одном из распр...

100kupon.ru

Подписаться в Telegram

Среди множества морских деликатесов, которые мы любим, некоторые могут таить в себе неожиданные угрозы.

Недавно ученые обнаружили, что в одном из распространенных видов рыбы, часто употребляемом в пищу в России, могут обитать гигантские черви длиной до 10 метров. Этот вид рыбы активно продают на рынках и в магазинах, она популярна как у взрослых, так и у детей.

Вид рыбы и угрозы здоровью

Речь идет о некоторых виды тихоокеанских рыб, включая тунца и макрель, которые традиционно считаются полезными из-за высокого содержания Омега-3 жирных кислот. Однако, в их мышцах может обитать Anisakis — крупные паразитические черви, вызывающие анизакидоз. При попадании в человеческий организм, эти паразиты могут вызвать серьезные расстройства пищеварения, аллергии и даже анафилактический шок.

Как черви попадают в рыбу?

Anisakis, обычно, попадает в рыб после поедания зараженных мелких ракообразных. Затем, черви могут переходить из одной рыбы в другую через пищевую цепочку, достигая значительных размеров. По словам исследователей, при недостаточной термической обработке или употреблении рыбы в сыром виде, например, в суши или сашими, риск заражения возрастает многократно.

Меры предосторожности

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют внимательно обрабатывать рыбу:

  • Тщательное приготовление рыбы при высоких температурах.
  • Использование замороженной рыбы для суши и сашими, так как глубокая заморозка уничтожает паразитов.
  • Проверка рыбы на наличие видимых признаков паразитов перед употреблением.

Информирование населения о потенциальных угрозах, связанных с употреблением определенных видов рыбы, поможет уменьшить риски здоровью. Важно, чтобы люди были осведомлены о возможных опасностях и знали, как правильно обращаться с рыбными продуктами, чтобы защитить себя и своих детей от возможных заболеваний.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

9 часов назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина

Важное в РТ

6 часов назад

В Татарстане продолжается сезон покупок к школе

чем и где мыть после обработки от муравьев

Новости Казани

день назад

Экс-замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста на Япеева

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

выравнивание пола цена за м2 в Москве

Новости Татарстана

день назад

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Татарстана

13 часов назад

10 сентября простились с руководителем ООО «Гигант» в Татарстане

Новости Казани

13 часов назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

день назад

В Советском районе Казани во «Вкусно и точка» увидели парня в крови
Новости Татарстана
день назад

74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ ожидается туман ночью и утром 11 сентября

Новости России

5 часов назад

ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%

Новости Казани

6 часов назад

На факеле «Казаньоргсинтеза» появился краснокнижный сокол-балобан

Новости Казани

6 часов назад

На первом домашнем матче «Ак Барса» 14 сентября выступят The Hatters
В Казани стартовала программа бесплатного обуче...
Интересное в Казани
4 часа назад

В Казани стартовала программа бесплатного обучения IT-профессиям для ветеранов боевых действий и их семей

Новости Татарстана

7 часов назад

В Челнах с 14 сентября по 29 декабря пройдут еженедельные сельхозярмарки

Новости Казани

8 часов назад

В Казани осенью завершится реконструкция Московского рынка

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане с 2 по 8 сентября выявили 700 случаев заражения ковидом
Введен в эксплуатацию профинансированный Банком...
Интересное в Казани
4 дня назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 
В Татарстане подорожали говядина со свининой и ...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане подорожали говядина со свининой и молочная продукция