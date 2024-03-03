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· Алина Алмакаева

В этой рыбе очень много ртути: угробит ваши печень, мозг и сердце

В этой рыбе очень много ртути: угробит ваши печень, мозг и сердце

vgoroden.ru

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Рыба не только является вкусным и питательным продуктом, но и важным источником белка, жирных кислот, витаминов и минералов. Однако, не все виды рыбы одинаково полезны для организма. Эксперты по здоровому питанию и врачи предупреждают о потенциальных рисках, связанных с употреблением рыбы, содержащей большое количество ртути. Этот токсичный элемент может серьезно повлиять на сердце, печень и мозг, вызывая возбуждение и нарушение передачи нервных импульсов. Поэтому особенно важно для беременных женщин воздерживаться от потребления такой рыбы, чтобы предотвратить негативное воздействие на развитие нервной системы плода.

Среди видов рыбы, содержащих высокое количество ртути, следует выделить королевскую скумбрию, большеглазого тунца, рыбу-меч и акулу. Для детей и беременных женщин также рекомендуется избегать морского окуня, палтуса и тунца.


Однако, не все морепродукты представляют подобные риски. Среди полезных видов рыбы можно отметить дикого лосося, сардины, минтай, сельдь, радужную форель, атлантическую скумбрию, мидии, устрицы и анчоусы. В этих продуктах содержание ртути невелико, но, в то же время, они богаты омега-3 жирными кислотами.

Важно помнить о своем здоровье и разумно выбирать рыбные продукты. Необходимо тщательно следить за качеством и составом продуктов, чтобы поддерживать свое благополучие и здоровье, сообщает наша газета.

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