В этой рыбе слишком много ртути: угробит печень, мозг и сердце

Рыба не только вкусна и питательна, но и является важным источником белка, жирных кислот, витаминов и минералов, необходимых для здорового организма.Однако не все виды рыбы одинаково полезны.

Диетологи и медицинские эксперты предупреждают о рисках, связанных с употреблением рыбы с высоким содержанием ртути. К видам рыб с высоким содержанием ртути относятся королевская макрель, большеглазый тунец, рыба-меч и акула.

Ртуть, содержащаяся в рыбе, может представлять серьезную угрозу для человеческого здоровья по нескольким причинам:

Токсичность: Ртуть является сильным ядом, который может накапливаться в тканях организма со временем. Это может привести к серьезным отравлениям и даже отравлению мозга.

Негативное воздействие на нервную систему: Ртуть может нанести ущерб нервной системе, вызывая различные неврологические проблемы, такие как потеря координации движений, снижение когнитивных способностей и даже нарушения в поведении.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему: Высокие уровни ртути могут повлиять на работу сердца и кровеносных сосудов, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия и атеросклероз.

Проблемы с печенью и почками: Ртуть может также нанести вред печени и почкам, что может привести к различным заболеваниям этих органов и нарушению их функций.

Развитие детей: У беременных женщин потребление рыбы, содержащей высокие концентрации ртути, может привести к негативным последствиям для развития плода, включая повреждение нервной системы и различные врожденные дефекты.

В целом, употребление рыбы с высоким содержанием ртути может негативно сказаться на здоровье человека, поэтому рекомендуется избегать таких видов рыбы или употреблять их с осторожностью, особенно беременным женщинам и детям.

Однако не все морепродукты несут в себе такие риски. К полезным видам рыбы относятся дикий лосось, сардины, минтай, сельдь, радужная форель, атлантическая скумбрия, мидии, устрицы и анчоусы. Эти продукты содержат мало ртути и богаты омега-3.

Важно внимательно относиться к здоровью и тщательно выбирать рыбу, сообщает «Наша газета».