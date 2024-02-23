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· Алина Алмакаева

В этой рыбе огромное количество ртути: она точно убьёт ваш мозг и нервную систему

В этой рыбе огромное количество ртути: она точно убьёт ваш мозг и нервную систему

holodtrades.ru

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В мире существует целый ряд различных видов рыб, у которых выявляется имеющееся вредное количество ртути, и употребление такой рыбы может привести к негативным последствиям для нашего здоровья.

Часто рыбы, обитающие в загрязненных водоемах, содержат необычайно высокие концентрации ртути. Это касается преимущественно больших хищных рыб, например акул, сомов, окуней, тунец и меч-рыб. Ртуть представляет собой тяжелый металл, который проникает в воду через разнообразные источники, включая промышленные выбросы и использование ртутных соединений в сельском хозяйстве.

Еда, содержащая величину ртути выше нормы, может стать опасной для человеческого организма. Ртуть, попадая в организм, способна вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у детей и беременных женщин. Это может привести к повреждениям нервной системы, снижению памяти и концентрации внимания, а также неблагоприятно повлиять на развитие плода у беременных женщин. Поэтому очень важно быть внимательным к месту, где эта рыба была поймана, и следовать рекомендациям по употреблению рыбы, особенно при выборе видов, которые содержат высокую долю ртути.

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