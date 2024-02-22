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· Ульяна Сенько

В этой рыбе огромное количество ртути: она точно погубит ваш мозг и нервную систему

В этой рыбе огромное количество ртути: она точно погубит ваш мозг и нервную систему

moi-magaz.ru

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В многих видах рыб, особенно в крупных хищных, таких как акулы, тунец, сомы, щуки, а также в некоторых морских рыбах, содержится ртуть.

Это происходит из-за загрязнения морских вод ртутью, которая поступает в воду из-за промышленных выбросов, а также естественные процессов, таких как извержения вулканов. Ртуть накапливается в тканях рыб, особенно в их мышечной ткани, поскольку они поедают других животных, которые также содержат ртуть.

Потребление рыб, содержащих большое количество ртути, может быть опасным для человека. Ртуть — это токсичное вещество, которое может накапливаться в организме человека и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у детей и беременных женщин. Употребление ртути в пищу может повредить нервную систему, вызвать проблемы с памятью и концентрацией, повлиять на развитие плода у беременных женщин и детей.

Поэтому настоятельно рекомендуется ограничивать потребление рыбы, содержащей ртуть, особенно для беременных женщин, кормящих матерей и детей. Вместо этого, стоит предпочитать рыбу, которая содержит меньше ртути, такую как лосось, треска или морской окунь, и разнообразить рацион другими источниками белка.

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