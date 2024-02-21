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· Ульяна Сенько

В этой рыбе нашли огромное количество ртути: точно погубит ваш мозг и нервную систему

В этой рыбе нашли огромное количество ртути: точно погубит ваш мозг и нервную систему

imsnip.ru

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Стало известно, что в хищных видах рыб было обнаружено большое содержание ртути, к которым относятся акула, тунец, сом, меч-рыба, а также некоторые виды лосося и косатка. Эти виды рыб накапливают ртуть из окружающей среды.

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути может быть опасным для здоровья человека, так как:

  1. Ртуть является токсичным веществом, которое может накапливаться в теле человека со временем, причиняя вред нервной системе, особенно у детей и плодов в утробе матери.
  2. Употребление ртути в пищу может быть связано с рядом серьезных заболеваний, включая нарушения развития мозга, ухудшение зрения и слуха, проблемы с памятью и координацией движений.
  3. Хроническое употребление ртути может привести к развитию меркуриального отравления, что может проявляться в виде раздражительности, депрессии, тревожности и других психологических симптомов.

Поэтому рекомендуется ограничивать потребление рыбы с высоким содержанием ртути, особенно для беременных женщин, детей и людей с высоким риском развития токсичности ртути. Лучше всего выбирать рыбу с низким содержанием ртути, такую как лосось, скумбрия, креветки и многие другие.

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