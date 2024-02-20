В этой рыбе нашли огромное количество ртути: погубит ваш мозг и нервную систему

Появились данные, указывающие на содержание ртути в некоторых видов рыб, что может представлять угрозу для здоровья при их употреблении в пищу. Вредный металл может негативно сказаться на нервной системе и мозге человека.

Один из примеров рыбы с высоким содержанием ртути - тунец, особенно крупные особи, такие как синий и альбакор. Ртуть может находиться в их тканях из-за особенностей питания и долгого срока жизни. Как крупный хищник, тунец питается мелкими рыбами и организмами, содержащими ртуть, что приводит к ее накоплению в его тканях, особенно в мышцах.

Употребление тунца и других рыб с высоким содержанием ртути может причинить вред человеческому здоровью по нескольким причинам.

Во-первых, ртуть является токсичным металлом, который может накапливаться в организме со временем, особенно при регулярном употреблении такой рыбы. Во-вторых, ртуть может отрицательно повлиять на нервную систему, иммунную систему и развивающийся мозг, что особенно опасно для беременных женщин, детей и грудных младенцев. В-третьих, это может увеличить риск серьезных заболеваний, включая болезни сердца и сосудов.

Поэтому рекомендуется ограничивать употребление тунца и других рыб с высоким содержанием ртути, особенно для уязвимых групп населения. Вместо этого рекомендуется выбирать более безопасные варианты рыбы с низким содержанием ртути, такие как лосось, макрель или сардины. Также стоит учитывать, что способ приготовления рыбы также может повлиять на ее уровень ртути: обычно приготовленные рыбные блюда, такие как жареная рыба или суши, содержат меньше ртути, чем сырая или копченая рыба.