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В этой рыбе нашли очень много ртути: гробит печень, мозг и сердце

В этой рыбе нашли очень много ртути: гробит печень, мозг и сердце

mk-sakhalin.ru

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Ртуть может присутствовать в различных видах рыбы, особенно в тех, которые обитают в загрязненных водоемах или питаются другими животными, содержащими ртуть.

Некоторые из наиболее известных видов рыб, которые могут содержать высокие концентрации ртути и могут причинить серьезный вред здоровью человека:

  • Щука: это один из примеров рыбы, которая может содержать высокие уровни ртути, особенно более крупные особи.
  • Тунец: особенно крупные особи тунца могут содержать значительные количества ртути.
  • Меч-рыба: это еще один пример рыбы, которая может накапливать ртуть, особенно более крупные особи.
  • Сом: Некоторые виды сома, особенно те, которые обитают в загрязненных водоемах, могут содержать высокие концентрации ртути.
  • Акула: Некоторые виды акул могут содержать значительные количества ртути, особенно более крупные особи.

Вот почему ртуть в рыбе опасна для здоровья:

  • Токсичность: Ртуть является мощным нейротоксином, который может негативно влиять на функционирование нервной системы. Это может привести к проблемам с памятью, концентрацией, координацией движений и другими неврологическими расстройствами.
  • Развитие плода: Употребление ртутьсодержащей рыбы беременными женщинами может нанести вред развивающемуся плоду. Ртуть может проникать через плаценту и вызвать повреждения мозга и нервной системы у плода, что может привести к задержке развития и другим серьезным проблемам со здоровьем у ребенка.
  • Накопление в организме: Ртуть может накапливаться в организме со временем при регулярном потреблении ртутьсодержащей рыбы. Это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как повреждение почек и печени, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и другие.

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