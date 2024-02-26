В этой рыбе нашли очень много ртути: гробит печень, мозг и сердце

Ртуть может присутствовать в различных видах рыбы, особенно в тех, которые обитают в загрязненных водоемах или питаются другими животными, содержащими ртуть.

Некоторые из наиболее известных видов рыб, которые могут содержать высокие концентрации ртути и могут причинить серьезный вред здоровью человека:

Щука: это один из примеров рыбы, которая может содержать высокие уровни ртути, особенно более крупные особи.

Тунец: особенно крупные особи тунца могут содержать значительные количества ртути.

Меч-рыба: это еще один пример рыбы, которая может накапливать ртуть, особенно более крупные особи.

Сом: Некоторые виды сома, особенно те, которые обитают в загрязненных водоемах, могут содержать высокие концентрации ртути.

Акула: Некоторые виды акул могут содержать значительные количества ртути, особенно более крупные особи.

Вот почему ртуть в рыбе опасна для здоровья: