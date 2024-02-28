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В этой рыбе найдено очень много ртути: гробит печень, мозг и сердце

В этой рыбе найдено очень много ртути: гробит печень, мозг и сердце

smartik.ru

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Ртуть может содержаться в рыбе, особенно в некоторых видов рыб, которые находятся на вершине пищевой цепи в водоемах, загрязненных тяжелыми металлами. Эти металлы, включая ртуть, могут накапливаться в теле рыбы из окружающей среды через пищевую цепь.

Наиболее подверженные загрязнению ртутью виды рыб включают больших хищных рыб, таких как акулы, меч-рыбы, тунец, марлин, а также некоторые виды лосося и окуня. Уровень ртутного загрязнения в рыбе может быть особенно высоким в районах промышленной деятельности, а также вблизи мест добычи нефти и газа.

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути может представлять опасность для здоровья человека, особенно для беременных женщин, детей и людей с ослабленной иммунной системой. Постоянное потребление рыбы с высоким содержанием ртути может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как отравление ртутью, повреждение нервной системы и развитие других заболеваний.

Поэтому рекомендуется ограничивать потребление рыбы с высоким содержанием ртути и выбирать более безопасные альтернативы, такие как мелкая рыба или рыба, известная своим низким уровнем загрязнения. Также важно следить за источником и качеством рыбы при ее выборе для употребления, сообщает progorodsamara.

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