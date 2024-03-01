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· Ульяна Сенько

В этой рыбе колоссальное количество ртути: угробит печень, мозг и сердце

В этой рыбе колоссальное количество ртути: угробит печень, мозг и сердце

regcomment.ru

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Стало известно, каким образом потребление некоторых видов рыбы может нанести серьезный вред здоровью человека.

Ртуть может содержаться в различных видaх рыбы, особенно в крупных хищных рыбах, таких как тунец, меч-рыба, акула, сом, щука и другие. Это связано с тем, что ртуть, попадая в водоемы, превращается в органическую метилртуть, которая накапливается в тканях рыбы, особенно в мясе и жирах.

Метилртуть является токсичным веществом, которое может накапливаться в организме человека при употреблении загрязненной рыбы. При постоянном употреблении рыбы с высоким содержанием ртути могут возникнуть серьезные проблемы с здоровьем, включая отравление, поражение нервной системы, проблемы с памятью и координацией движений, а также воздействие на развитие плода у беременных женщин.

Поэтому рекомендуется выбирать рыбу с низким содержанием ртути, такую как лосось, форель, макрель или камбала, а также соблюдать умеренность в потреблении рыбы, особенно для беременных женщин, детей и людей с ослабленной иммунной системой. Также важно правильно обрабатывать и готовить рыбу, чтобы минимизировать риск отравления ртутью, сообщили в progorodsamara.

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