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В этой рыбе колоссальное количество ртути: гробит печень, мозг и сердце

В этой рыбе колоссальное количество ртути: гробит печень, мозг и сердце

Дмитрий Павлов/progorodsamara

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Эксперты рассказали, что в некоторых видах рыб содержится опасный для здоровья человека металл, ртуть, и его настоятельно не рекомендуется употреблять в пищу.

Ртуть содержится в рыбе, особенно в крупных хищных видах, таких как акула, рыба-меч, скумбрия и тунец, а также в пресноводной рыбе, такой как сом и окунь. Это происходит потому, что ртуть накапливается в тканях рыбы по пищевой цепочке, попадая в воду из различных источников, включая промышленные выбросы и загрязнения.

Употребление ртутьсодержащей рыбы может привести к отравлению ртутью, что чревато серьезными проблемами со здоровьем. Ртуть — это токсичный металл, который может поражать нервную систему и мозг развивающегося плода, а у взрослых вызывать проблемы с сердцем и почками.

Беременные женщины, кормящие матери и дети особенно уязвимы к воздействию ртути, поэтому особенно важно избегать употребления рыбы с высоким содержанием ртути. Поэтому рекомендуется выбирать рыбу с низким содержанием ртути и следить за ее происхождением и качеством, сообщает progorodsamara.

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