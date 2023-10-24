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В дом придут деньги: кому Глоба пообещала поворот к богатству в 2024 году

В дом придут деньги: кому Глоба пообещала поворот к богатству в 2024 году

meme-arsenal.com

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Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в 2024 два знака зодиакального круга ожидает период настоящего счастья как в финансовом плане, так и в романтическом, сообщил информационный портал gorodkirov.ru.

В новом високосном году, который принято считать несчастливым, представителей знака зодиака весы ожидает возможность, которая способна кардинально изменить их жизнь: если родившиеся под созвездием весов воспользуются подарком вселенной, то смогут переродиться в успешных и богатых людей. Однако астролог рекомендует весам быть внимательными и сдержанными по отношению к другим людям, в противном случае они могут потерять дорогу к счастливой жизни.

Родившихся под созвездием водолея в новом 2024 году ожидают счастливые перемены. Представители данного знака зодиака откроют в себе новые таланты, которые станут новым источником дохода. Астролог советует водолеям в 2024 году уделять больше времени самим себе и своему внутреннему миру, чтобы их мечты исполнялись легко и быстро. Родившихся под созвездием водолея также ожидают новые яркие романтические отношения, а тем, у кого уже есть половинка, новый год принесет гармонию и взаимопонимание.

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