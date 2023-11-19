Новости России
· Алина Алмакаева

В декабре придет 13 пенсия: пенсионеры в шоке от долгожданного сюрприза от государства

Подписаться в Telegram

В связи с плановым периодом работы банков, январские пенсии граждан России будут начислены на банковские карты уже в период с 25 по 29 декабря. Это касается тех пенсионеров, у которых обычно дата получения выплаты выпадает на первую половину месяца. Кроме того, этот раз будет особенным, поскольку вторая пенсия в декабре будет сопровождаться приятным сюрпризом – индексацией страховых пенсий в январе. Был утвержден показатель величины повышения, который составляет 7,5%, превышая официальный уровень инфляции. Сообщает пресс-служба, пишет primpress.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Придет 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики резко изменили прогноз на конец месяца

Гид по скидкам Казани

день назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

организация по выкосу борщевика в подмосковье

Лонгриды

день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Интересное в Казани

3 дня назад

Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы

компьютерная помощь мастер в Москве

Новости Татарстана

8 часов назад

«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Новости Казани

день назад

Алина Загитова публично поддержала Камилу Валиеву после ее провального выступления в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани построят школу Алины Загитовой

Новости Татарстана

день назад

За 2023 год было возбуждено 92 уголовных дела за браконьерство

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 юноша погиб в ДТП
Лонгриды
13 часов назад

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Новости Татарстана

8 часов назад

«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Гид по скидкам Казани

день назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

10 часов назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» в первом матче полуфинала Кубка России

Новости Татарстана

11 часов назад

Казанский «Уникс» обыграл «Енисей» и сохранил 2 место в лиге ВТБ
Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана
Лонгриды
день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани построят школу Алины Загитовой

Новости Татарстана

12 часов назад

«Салават Юлаев» в третий раз одержал победу над «Ак Барсом»

Новости Татарстана

16 часов назад

Придет 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики резко изменили прогноз на конец месяца
Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями
Интересное в Казани
4 дня назад

Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями