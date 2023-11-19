В декабре придет 13 пенсия: пенсионеры в шоке от долгожданного сюрприза от государства

В связи с плановым периодом работы банков, январские пенсии граждан России будут начислены на банковские карты уже в период с 25 по 29 декабря. Это касается тех пенсионеров, у которых обычно дата получения выплаты выпадает на первую половину месяца. Кроме того, этот раз будет особенным, поскольку вторая пенсия в декабре будет сопровождаться приятным сюрпризом – индексацией страховых пенсий в январе. Был утвержден показатель величины повышения, который составляет 7,5%, превышая официальный уровень инфляции. Сообщает пресс-служба, пишет primpress.