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· Алина Алмакаева

В декабре придет 13 пенсия: пенсионеры ошарашены от долгожданного сюрприза от государства

В декабре придет 13 пенсия: пенсионеры ошарашены от долгожданного сюрприза от государства

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В этом декабре пенсионеры получат две пенсионные выплаты. Благодаря измененному графику выплат, они смогут получить деньги дважды в течение месяца. Первая выплата будет начислена уже в начале декабря, в то время, когда обычно еще не начинается процесс перечисления социальных выплат. Вторая же пенсия поступит на банковские карты россиян в конце декабря, ближе к новогодним праздникам. Этот процесс будет происходить с 25 по 29 декабря. Кроме того, вторая выплата сопровождается приятным сюрпризом - страховые пенсии будут проиндексированы с января, с уровнем индексации в 7,5 %, что выше официальной инфляции. Этот новый график и увеличение страховых пенсий придают декабрю особую важность для российских пенсионеров.

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