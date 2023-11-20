В декабре придет 13 пенсия: пенсионеры ошарашены от долгожданного сюрприза от государства

В этом декабре пенсионеры получат две пенсионные выплаты. Благодаря измененному графику выплат, они смогут получить деньги дважды в течение месяца. Первая выплата будет начислена уже в начале декабря, в то время, когда обычно еще не начинается процесс перечисления социальных выплат. Вторая же пенсия поступит на банковские карты россиян в конце декабря, ближе к новогодним праздникам. Этот процесс будет происходить с 25 по 29 декабря. Кроме того, вторая выплата сопровождается приятным сюрпризом - страховые пенсии будут проиндексированы с января, с уровнем индексации в 7,5 %, что выше официальной инфляции. Этот новый график и увеличение страховых пенсий придают декабрю особую важность для российских пенсионеров.