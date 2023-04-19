Комбат Ходаковский заявил, что ВСУ активизировались почти на всех участках фронта в зоне СВО

Украинские военные, похоже, перешли к активным действиям, как и обещало их командование ранее. Легендарный комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский выступил с заявлением о том, что ВСУ активизировались на многих участках фронта. В Минобороны РФ заявление комбата пока не комментируют.

"Участились случаи вылазок ДРГ, артиллерия извлекает береженые запасы и работает на подавление противника, танки выходят на прямую наводку… В целом такая картина. Проба пера, или рассеивание внимания, или попытка перед более масштабным движением заставить нас истощаться, – сложно сказать. Может, это просто ситуативные всплески, не имеющие чёткой системы. Но, тем не менее, наступления с их стороны ждём и готовимся", - написал Ходаковский.

Об активизации военных ВСУ и на других участках фронта ранее сообщали военкоры "Русской Весны", отмечая, что обороны ВС РФ надежная, враг пройти не должен. На Угледарском направлении накануне ВСУ пытались атаковать, но были разбиты и откатились назад.