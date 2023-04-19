Новости России
· Служба новостей

"В целом, такая картина": легендарный комбат Ходаковский заявил, что ВСУ активизировались на многих участках фронта в зоне СВО

Комбат Ходаковский заявил, что ВСУ активизировались почти на всех участках фронта в зоне СВО
"В целом, такая картина": легендарный комбат Ходаковский заявил, что ВСУ активизировались на многих участках фронта в зоне СВО

Фото: открытые источники

Украинские военные, похоже, перешли к активным действиям, как и обещало их командование ранее. Легендарный комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский выступил с заявлением о том, что ВСУ активизировались на многих участках фронта. В Минобороны РФ заявление комбата пока не комментируют.

"Участились случаи вылазок ДРГ, артиллерия извлекает береженые запасы и работает на подавление противника, танки выходят на прямую наводку… В целом такая картина. Проба пера, или рассеивание внимания, или попытка перед более масштабным движением заставить нас истощаться, – сложно сказать. Может, это просто ситуативные всплески, не имеющие чёткой системы. Но, тем не менее, наступления с их стороны ждём и готовимся", - написал Ходаковский.

Об активизации военных ВСУ и на других участках фронта ранее сообщали военкоры "Русской Весны", отмечая, что обороны ВС РФ надежная, враг пройти не должен. На Угледарском направлении накануне ВСУ пытались атаковать, но были разбиты и откатились назад.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Летние школьные каникулы сократятся: школьникам приготовили неприятный сюрприз

Редакция помогает

день назад

Дачный сезон близко: как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

дезинсекция от тараканов в москве отзывы

Новости России

день назад

Точно стоит брать, там есть мясо краба: специалисты Роскачества назвали лучшие бренды крабовых палочек

Редакция помогает

3 дня назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

ремонт кондиционеров mitsubishi в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Депутат Госдумы заявил, что вторая волна мобилизации в России — правильная мера

Новости России

14 часов назад

Смело берите, там нет пальмы: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада

Новости России

12 часов назад

До 2 млн человек: военком раскрыл, за счет кого пополнят армию РФ

Новости России

4 часа назад

Январские выходные перенесут на другой месяц: россиян удивили изменениями на майские праздники

Новости Казани

23 часа назад

В Татарстане дворники решились на забастовку из-за копеечной зарплаты
Новости Казани
2 часа назад

"Цены подняли, а вольеры пустые": на сколько подорожали билеты в казанский зооботсад и когда привезут жирафа и слона

"Цены подняли, а вольеры пустые": на сколько подорожали билеты в казанский зооботсад и когда привезут жирафа и слона

Новости Казани

46 минут назад

В Казани за 170 миллионов рублей выставлена на продажу гостиница-долгострой на улице Волгоградской

Новости России

51 минуту назад

"В целом, такая картина": легендарный комбат Ходаковский заявил, что ВСУ активизировались на многих участках фронта в зоне СВО

Новости Казани

3 часа назад

Украинец вербовал детей и угрожал устроить большой теракт в Казани

Новости Казани

3 часа назад

"Судить меня будет только Всевышний": Верховный суд Татарстана дал вору в законе Рашиду Джамбульскому 18 лет тюрьмы
Два человека стали жертвами страшного ДТП на трассе М-7 в Татарстане
Новости Казани
час назад

Два человека стали жертвами страшного ДТП на трассе М-7 в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

Премьер РФ Мишустин рассказал, когда закончится строительство трассы из Москвы в Казань

Новости Казани

4 часа назад

В Татарстане могут построить китайский завод пластиковых изделий

Новости России

9 часов назад

Лишат гражданства: в Госдуме приняли поправку за дискредитацию армии РФ
“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов
Интересное
5 дней назад

“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов