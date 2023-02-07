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"В ближайшие полгода - точно!": российский генерал-лейтенант Гурулев сделал заявление по мобилизации в России

"В ближайшие полгода - точно!": российский генерал-лейтенант Гурулев сделал заявление по мобилизации в России

Фото: holidays.guranka.ru

Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что мобилизации в России можно не ждать, отметив, что "в ближайшие полгода - точно", пишет URA.RU.

По мнению Гурулева, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации, так как оборонно-промышленный комплекс страны (ОПК) снабжает только группировку, которая уже выполняет боевую задачу. Больше ОПК пока не осилит.

"Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно — возможности какой-либо мобилизации", — считает Гурулев.

Он уточнил, что после проведения мобилизации промышленность должна быть готова обеспечить военных техникой, оружием и одеждой. Также генерал считает, что отрывать граждан от работы, которая связана с производством необходимой для страны продукции, на данном этапе бессмысленно.

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