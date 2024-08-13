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«В августе мы прощаемся»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

Внимание,  владельцы  не  самых  новых  смартфо...

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Внимание, владельцы не самых новых смартфонов. WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров в мире, планирует прекратить поддержку ряда устаревших моделей телефонов.

В зоне риска оказались 45 моделей от разных производителей, включая Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и даже Apple. Причина – устаревшие версии операционных систем Android и iOS, которые не позволяют обеспечить корректную и безопасную работу приложения.

Если вы дорожите общением в WhatsApp, рекомендуем проверить, не попал ли ваш телефон в список "отказников", который можно найти на портале gizchina.com. Возможно, пришло время задуматься об апгрейде!

Разработчики WhatsApp не стоят на месте, постоянно добавляя новые функции и повышая уровень безопасности. Использование устаревших версий приложений и операционных систем делает ваши данные уязвимыми для киберугроз.

Минимальные системные требования для комфортной работы в WhatsApp сейчас выглядят так:

Android 5.0 и выше.

iOS 12 и выше.

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