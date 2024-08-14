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«В августе мы прекращаем работу»: WhatsApp сообщил жителям РФ неожиданную новость

WhatsApp больше не будет доступен на некоторых ...

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WhatsApp больше не будет доступен на некоторых моделях телефонов в России.

Убедитесь, что ваш смартфон не попадает в список указанных устройств. Если он там есть, возможно, пришло время рассмотреть возможность его замены. WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров по всему миру. Разработчики регулярно вносят обновления, добавляя новые функции для улучшения приложения. Оно совместимо с множеством смартфонов на платформах Android, iOS и ряда альтернативных. Однако для некоторых устаревших моделей будут внесены изменения — WhatsApp прекратит свою работу на них, сообщает портал gizchina.com.

Поддержка и обновления WhatsApp будут прекращены для 45 телефонов, работающих на старых версиях операционных систем Google и Apple. В этот список входят устройства от таких брендов, как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple. Ознакомьтесь с представленным списком, чтобы узнать, нужно ли вам менять телефон для безопасного использования мессенджера. Несмотря на то, что некоторые из этих моделей довольно стары, их владельцы продолжают использовать их благодаря хорошей аппаратной начинке или отсутствию обновлений. WhatsApp рекомендует использовать приложение на устройствах с Android 5.0 и выше, а также на iPhone с iOS 12 и новее.

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