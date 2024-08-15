«В августе мы останавливаем работу окончательно»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

Убедитесь, что ваш смартфон не входит в список несовместимых моделей. Если он там есть, возможно, вам стоит подумать о его замене. WhatsApp является одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире. Разработчики постоянно обновляют его, добавляя новые функции и улучшая его возможности. Приложение работает на большом количестве устройств с операционными системами Android, iOS и некоторыми другими платформами. Тем не менее, некоторые старые модели окажутся вне поддержки — WhatsApp прекратит свою работу на таких устройствах, как сообщает сайт gizchina.com.

Поддержка и обновления приложения будут прекращены для 45 телефонов с устаревшими версиями OS Google и Apple. В этот список попали устройства от таких брендов, как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком, чтобы понять, нужно ли вам обновить ваше устройство для безопасного использования мессенджера.

Хотя некоторые эти телефоны достаточно стары, их владельцы продолжают пользоваться ими благодаря хорошей производительности или отсутствию обновлений. На данный момент WhatsApp рекомендует устанавливать приложение на устройства с Android 5.0 и выше, а также на iPhone с iOS 12 или новее.