В армию на два года: в Госдуме сделали важное заявление о службе в Минобороны

В последние месяцы Государственная дума РФ активно занимается вопросами ужесточения миграционного законодательства.

Одним из ключевых предложений стало введение обязательного воинского учёта для иностранцев, претендующих на получение российского гражданства. Это предложение синхронизируется с процессом оформления паспорта гражданина Российской Федерации, что значительно усиливает контроль над выполнением воинской обязанности новыми гражданами.

Повышение требований и усиление контроля

Кроме того, обсуждается возможность увеличения срока службы в армии для мигрантов до двух лет, а также повышения призывного возраста. Эти меры нацелены на интеграцию иностранцев в общество через участие в оборонительной деятельности страны.

В дополнение к этому, в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов», который включает в себя десять основных правил поведения для иностранных граждан в России. Основные требования кодекса — обязательное знание русского языка, уважение к культуре и традициям страны, а также официальное трудоустройство. Этот документ направлен на усиление ассимиляции и соблюдения законов страны пребывания.

Дополнительные меры безопасности

Помимо кодекса, предложено ввести дактилоскопическую и геномную регистрацию, а также психологическое тестирование для мигрантов. Эти меры направлены на улучшение безопасности и контроля над иностранными гражданами, находящимися на территории России.

Изменения в миграционном режиме

Недавно принятый законопроект о новом миграционном режиме значительно ужесточает условия для иностранцев, нарушивших закон или незаконно находящихся в стране. Такие мигранты теперь лишены возможности совершать свободные поездки по России, водить автомобиль, заключать брак, менять место жительства, открывать счета в банках и приобретать имущество.

Инициативы по снижению зависимости от мигрантов

В Следственном комитете России предложили создать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов российскими специалистами. Это предполагает создание специальных программ, направленных на официальное трудоустройство и обеспечение жильём россиян, перемещающихся на работу внутри страны.

Эти законодательные инициативы отражают стремление России к строгому контролю и интеграции мигрантов, обеспечивая при этом социальную и экономическую безопасность страны.