В армию на 2 года: в Госдуме супер сделали важное заявление о службе в Минобороны

В Госдуме активно обсуждаются инициативы, направленные на усиление контроля в миграционной сфере. В центре внимания – ужесточение условий получения российского гражданства и ответственности для мигрантов.

"Служба за паспорт": армия как условие для гражданства:

Депутаты предложили новаторскую идею: сделать постановку на воинский учет обязательным условием для получения российского паспорта. Более того, для новых граждан, прибывших в страну в миграционном порядке, могут увеличить срок службы в армии до двух лет.

"Кодекс мигранта" – свод правил для гостей России:

Еще одна инициатива – создание специального документа, регламентирующего пребывание иностранцев в России. "Кодекс мигранта", по замыслу депутатов, будет включать в себя 10 основных правил, среди которых – владение русским языком, легальное трудоустройство, уважение российских законов и традиций. Также предлагается ввести обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию, а также психологическое тестирование для мигрантов.