Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

В армию на 2 года: в Госдуме супер сделали важное заявление о службе в Минобороны

В  Госдуме  активно  обсуждаются  инициативы,  ...

Подписаться в Telegram

В Госдуме активно обсуждаются инициативы, направленные на усиление контроля в миграционной сфере. В центре внимания – ужесточение условий получения российского гражданства и ответственности для мигрантов.

"Служба за паспорт": армия как условие для гражданства:

Депутаты предложили новаторскую идею: сделать постановку на воинский учет обязательным условием для получения российского паспорта. Более того, для новых граждан, прибывших в страну в миграционном порядке, могут увеличить срок службы в армии до двух лет.

"Кодекс мигранта" – свод правил для гостей России:

Еще одна инициатива – создание специального документа, регламентирующего пребывание иностранцев в России. "Кодекс мигранта", по замыслу депутатов, будет включать в себя 10 основных правил, среди которых – владение русским языком, легальное трудоустройство, уважение российских законов и традиций. Также предлагается ввести обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию, а также психологическое тестирование для мигрантов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Интересное в Казани

2 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

служба для уничтожения шершней

Новости Казани

день назад

В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров

обработка стоп в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Власти Челнов объяснились за снос оград на кладбище

Новости Казани

день назад

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов

Новости Казани

день назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша
Новости Татарстана
день назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Татарстана

20 минут назад

Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики

Важное в РТ

час назад

Татарстанцы стали в 3 раза чаще покупать золотые смартфоны

Новости Татарстана

40 минут назад

В Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%

Новости Казани

час назад

Likee Party зажжет в августе в Казани
Утром 8 августа из-за ДТП встали трамваи
Новости Казани
5 часов назад

Утром 8 августа из-за ДТП встали трамваи

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани терминал начнут строить уже в 2025 году

Новости Казани

5 часов назад

Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября

Новости Татарстана

22 часа назад

Потолок зарплаты на стройках РТ достиг 200 тысяч рублей
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
У подростков Татарстана хотят забрать питбайки ...
Новости Татарстана
5 часов назад

У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО