В армию на 2 года: в Госдуме сделали очень важное заявление о службе в Минобороны
Госдума рассматривает инициативу, которая может существенно изменить правила получения российского гражданства. Предлагается ввести обязательную постановку на воинский учёт для всех новых граждан одновременно с выдачей паспорта РФ.
Более строгий контроль и новые обязанности для мигрантов
Депутаты также предлагают ужесточить контроль за исполнением воинской обязанности иностранцами, получившими российское гражданство. В частности, речь идёт о следующих мерах:
Увеличение срока службы в армии до двух лет.
Повышение призывного возраста.
Обсуждение данной поправки запланировано до конца весенней сессии Госдумы, то есть до 5 августа 2024 года.
"Кодекс мигрантов": 10 правил жизни в России
Эта инициатива - не единственная мера, направленная на регулирование миграционных процессов в стране. Ранее в Госдуме предложили разработать "Кодекс мигрантов", который будет включать в себя 10 обязательных правил поведения для иностранцев в России. Среди них:
- знание русского языка;
- обучение членов семьи русскому языку и российской культуре;
- уважение традиций и культуры России;
- обязательное официальное трудоустройство;
- дактилоскопическая и геномная регистрация;
- прохождение психологического тестирования.
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