В армию на 2 года: в Госдуме сделали очень важное заявление о службе в Минобороны

Госдума рассматривает инициативу, которая может существенно изменить правила получения российского гражданства. Предлагается ввести обязательную постановку на воинский учёт для всех новых граждан одновременно с выдачей паспорта РФ.

Более строгий контроль и новые обязанности для мигрантов

Депутаты также предлагают ужесточить контроль за исполнением воинской обязанности иностранцами, получившими российское гражданство. В частности, речь идёт о следующих мерах:

Увеличение срока службы в армии до двух лет.

Повышение призывного возраста.

Обсуждение данной поправки запланировано до конца весенней сессии Госдумы, то есть до 5 августа 2024 года.

"Кодекс мигрантов": 10 правил жизни в России

Эта инициатива - не единственная мера, направленная на регулирование миграционных процессов в стране. Ранее в Госдуме предложили разработать "Кодекс мигрантов", который будет включать в себя 10 обязательных правил поведения для иностранцев в России. Среди них: