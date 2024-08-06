Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

В армию на 2 года: в Госдуме сделали очень важное заявление о службе в Минобороны

Госдума рассматривает инициативу, которая может...

Подписаться в Telegram

Госдума рассматривает инициативу, которая может существенно изменить правила получения российского гражданства. Предлагается ввести обязательную постановку на воинский учёт для всех новых граждан одновременно с выдачей паспорта РФ.

Более строгий контроль и новые обязанности для мигрантов

Депутаты также предлагают ужесточить контроль за исполнением воинской обязанности иностранцами, получившими российское гражданство. В частности, речь идёт о следующих мерах:

Увеличение срока службы в армии до двух лет.

Повышение призывного возраста.

Обсуждение данной поправки запланировано до конца весенней сессии Госдумы, то есть до 5 августа 2024 года.

"Кодекс мигрантов": 10 правил жизни в России

Эта инициатива - не единственная мера, направленная на регулирование миграционных процессов в стране. Ранее в Госдуме предложили разработать "Кодекс мигрантов", который будет включать в себя 10 обязательных правил поведения для иностранцев в России. Среди них:

  • знание русского языка;
  • обучение членов семьи русскому языку и российской культуре;
  • уважение традиций и культуры России;
  • обязательное официальное трудоустройство;
  • дактилоскопическая и геномная регистрация;
  • прохождение психологического тестирования.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Новости Татарстана

день назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

как установить сетку от тараканов чтобы туда вставлялась труба от вытяжки

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

английский для нефтяников в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

20 часов назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Казани

день назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро
Новости Татарстана
21 час назад

2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Об этом рассказали в Министерстве спорта по Тат...

Новости Казани

час назад

Певица МакSим из Казани продает свой Maybach

Новости Казани

2 часа назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Новости Казани

2 часа назад

Из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани

Новости Казани

3 часа назад

В казанской филармонии пройдет ремонт
5-километровая пробка образовалась на въезде в ...
Новости Казани
час назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Важное в РТ

18 часов назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Новости Татарстана

20 часов назад

Полицейские РТ проводят проверку после жестокого обращения с животным

Новости Татарстана

21 час назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе
Школьник из Казани открыл этап Чемпионата Росси...
Интересное в Казани
4 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
18 часов назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник