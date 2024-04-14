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В апрельских счетах за коммуналку появится новая строка: не платить нельзя

В апрельских счетах за коммуналку появится новая строка: не платить нельзя

Ura.ru

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Апрельские квитанции с добавочной строкой "перерасчет потребления за прошлый период" появятся для жильцов квартир с установленными счетчиками воды, электричества, отопления и других услуг.

Это новшество будет введено только в случае, если в течение 2023 года не было подобных перерасчетов. Согласно информации журнала "Наша Газета", теперь пропущенные платежи нельзя будет игнорировать. Для экономии на коммунальных расходах рекомендуется оплачивать счета с использованием карт, предлагающих кэшбэк за такие расходы.

Под перерасчетом понимается повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят пересмотры для коррекции недоплат или переплат.

При недостаточной оплате сумма ЖКУ будет включена в следующий платеж, а при избыточной оплате лишние деньги могут быть учтены на будущие расходы или переведены на счет абонента. Перерасчеты производятся управляющими компаниями по запросам жильцов или по указаниям контролирующих органов.

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