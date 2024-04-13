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· Алина Алмакаева

В апрельских счетах за коммуналку появится новая строчка: не платить нельзя

В апрельских счетах за коммуналку появится новая строчка: не платить нельзя

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С апрельскими квитанциями появится дополнительная строка "Перерасчет потребления за прошлый период", затрагивающая владельцев квартир с установленными счетчиками потребления для воды, электроэнергии, тепла и других услуг.

Это изменение будет введено только в случае отсутствия перерасчета в течение 2023 года. Не платить сейчас нельзя, как сообщает "Наша газета". Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется проводить оплату квитанций с использованием карт, предлагающих кэшбэк за такие расходы.

Перерасчет представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят перерасчеты для выявления и исправления недоплат или переплат.

При недоплате сумма за ЖКУ будет увеличена в следующем платеже, а при переплате сумма может быть зачтена на будущие начисления или переведена на счет пользователя. Перерасчеты осуществляются управляющими компаниями на основе заявлений жильцов или предписаний контролирующих органов.

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