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В апреле выплатят сразу две пенсии: одна будет с приятным сюрпризом

В апреле выплатят сразу две пенсии: одна будет с приятным сюрпризом

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В апреле этого года пенсионеры в России получат неожиданное финансовое облегчение: двойную пенсионную выплату.

Это изменение в расписании пенсионных выплат связано с наступающими майскими праздниками, которые приведут к выплате пенсий за май уже 27 апреля.

Это означает, что в апреле пенсионеры получат одну выплату в начале месяца, а вторую — уже в его конце, включая специальный праздничный бонус. Размер этого бонуса может варьироваться от 10 000 до 25 000 рублей, в зависимости от региона проживания.

Для избежания любой путаницы и для обеспечения точного планирования своих расходов, пенсионерам советуют заблаговременно проверить информацию о датах и размерах выплат в местных отделениях пенсионного фонда.

Эти меры предпринимаются с целью обеспечения финансовой стабильности пожилых граждан в период праздников, показывая заботу государства о благосостоянии старшего поколения. Это двойное пенсионное начисление оказывает поддержку многим российским пенсионерам, помогая им справиться с финансовыми вызовами.

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