В апреле 2024 года российские пенсионеры получат приятный финансовый сюрприз — две пенсионные выплаты в один месяц, благодаря изменениям в графике выплат.

По словам Анастасии Киреевой, специалиста в сфере пенсионного обеспечения, из-за грядущих майских праздников пенсии за май будут выплачены досрочно — уже в апреле. Таким образом, пенсионеры в апреле получат не только свою обычную апрельскую пенсию, но и аванс за май

Кроме того, в апрельскую выплату включен специальный бонус, размер которого будет варьироваться в зависимости от региона проживания пенсионера, предоставляя дополнительную поддержку накануне празднований.

Это обновление в системе пенсионных выплат представляет собой значительную финансовую выгоду для пенсионеров, позволяя им лучше спланировать свои расходы в преддверии майских праздников и обеспечивая дополнительную финансовую стабильность.