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В апреле выплатят 2 пенсии: вторая будет с неожиданным сюрпризом

В апреле выплатят 2 пенсии: вторая будет с неожиданным сюрпризом

imghub.ru

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Апрель 2024 года принесет неожиданный финансовый бонус для пенсионеров России — они станут получателями двух пенсионных выплат в одном месяце, благодаря обновлению регламента выплат.

Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, подробно разъяснила, что предстоящий праздничный период в мае приведет к досрочной выплате майских пенсий уже в апреле. Это означает, что в апреле пенсионеры получат не только регулярную пенсию за апрель, но и предварительную пенсию за май.

В добавление, в апрельскую выплату будет включен дополнительный бонус, размер которого будет зависеть от места проживания, предоставляя пенсионерам дополнительную финансовую опору на пороге майских празднований.

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