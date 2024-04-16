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В апреле дадут сразу две пенсии: вторая будет с приятным сюрпризом

В апреле дадут сразу две пенсии: вторая будет с приятным сюрпризом

imghub.ru

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Апрель текущего года принесет неожиданный финансовый подарок российским пенсионерам, благодаря нововведениям в расписании пенсионных выплат.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева поделилась подробностями об этом уникальном изменении.

Из-за государственного праздника 1 мая, традиционная выплата, которая обычно происходит в начале месяца, будет перенесена на конец апреля. Это означает, что пенсионеры получат 2 выплаты в апреле: одну в обычные сроки в начале месяца и вторую — в его завершении, 27 апреля.

В рамках второй апрельской выплаты пенсионеры получат не только обычные средства, но и дополнительный бонус к предстоящим майским праздникам. Размер этого бонуса будет варьироваться от 10 000 до 25 000 рублей, в зависимости от региона проживания пенсионера.

В свете этих изменений рекомендуется пенсионерам заранее уточнить информацию о датах выплат и размере бонусов в своих региональных отделениях пенсионного фонда. Это поможет лучше спланировать свои расходы на апрель и май, а также оптимально использовать полученные средства.

Эти изменения не только предоставят пенсионерам дополнительные средства в преддверии праздников, но и покажут заботу государства о финансовом благополучии своих старших граждан. Двойная выплата в апреле станет приятным и важным подспорьем для многих российских пенсионеров, особенно в контексте подготовки к майским праздникам.

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