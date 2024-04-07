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· Артем Акчурин

В апреле дадут сразу две пенсии: вторая будет с ошеломительным сюрпризом

В апреле дадут сразу две пенсии: вторая будет с ошеломительным сюрпризом

rostov.aif.ru

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В апреле 2024 года российские пенсионеры столкнутся с необычным обновлением в своем финансовом графике: им предстоит получить две пенсионные выплаты за один месяц.

Эта уникальная ситуация обусловлена изменениями в графике выплат, как сообщила известный пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Обычно пенсии начисляются в начале каждого месяца, однако из-за выходного дня 1 мая выплата за май будет перенесена на 27 апреля. Следовательно, пенсионеры получат одну пенсию за апрель в начале месяца и вторую — за май в его завершении.

Киреева отметила, что вторая апрельская выплата будет включать дополнительный бонус, связанный с наступающими майскими праздниками. В зависимости от региона, пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные суммы от 10 до 25 тысяч рублей.

Это двойное начисление станет приятным финансовым дополнением для пожилых граждан, особенно в преддверии майских праздников. Такие меры помогут улучшить материальное положение многих российских пенсионеров и добавят позитива в их повседневную жизнь.

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