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· Артем Акчурин

В апреле дадут сразу две пенсии: вторая будет с неожиданным сюрпризом

В апреле дадут сразу две пенсии: вторая будет с неожиданным сюрпризом

etu.ru

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В апреле 2024 года российские пенсионеры получат две пенсионные выплаты в течение одного месяца.

Эта уникальная ситуация связана с изменением в расписании выплат, о чем сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Обычно пенсии начисляются в начале каждого месяца, но из-за празднования 1 мая, выплата за май будет перенесена на 27 апреля. Таким образом, пенсионеры получат одну пенсию за апрель в его начале и вторую — за май в его конце.

Киреева подчеркнула, что вторая апрельская выплата будет включать дополнительный бонус, связанный с предстоящими майскими праздниками. В зависимости от региона, пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные суммы от 10 до 25 тысяч рублей. Это двойное начисление станет приятным финансовым бонусом для пожилых граждан, особенно в преддверии праздничного мая. Такие меры помогут улучшить материальное положение многих российских пенсионеров и добавят позитива в их повседневную жизнь.

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