В апреле дадут сразу две пенсии: одна из них будет с ошеломительным сюрпризом

В апреле 2024 года российские пенсионеры столкнутся с необычной финансовой ситуацией: они получат две пенсионные выплаты в течение одного месяца.

Это двойное начисление обусловлено специфическим изменением в графике выплат пенсий, как разъяснила известный пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По традиции пенсии выплачиваются в начале каждого месяца. Однако в этом году из-за празднования 1 мая, выплата за май будет произведена заранее — 27 апреля. Это значит, что пенсионеры получат свою обычную апрельскую пенсию в начале месяца и предварительную майскую — в его конце.

Киреева также отмечает, что вторая выплата за апрель включит дополнительные бонусы в преддверии майских праздников. Размер этих бонусов может варьироваться от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона проживания пенсионера.

Этот необычный финансовый момент предоставит значительное облегчение для многих пожилых граждан, улучшив их материальное положение перед майскими праздниками. Такая инициатива не только поддерживает финансовое благополучие пенсионеров, но и вносит дополнительный оптимизм в их жизнь.