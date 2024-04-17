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В апреле дадут сразу две пенсии: одна будет с приятным сюрпризом

В апреле дадут сразу две пенсии: одна будет с приятным сюрпризом

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В апреле этого года пожилые граждане России встретятся с необычной финансовой выгодой: из-за изменений в расписании пенсионных выплат они получат две выплаты в одном месяце.

Эксперт по пенсионным вопросам разъяснил, что обычная пенсия за май будет выплачена уже 27 апреля из-за государственного праздника.

Пенсионеры получат одну пенсионную выплату в начале апреля, а вторую — в конце того же месяца. К второй выплате будет добавлен специальный праздничный бонус, который может колебаться между 10 000 и 25 000 рублей в зависимости от места проживания.

Рекомендуется, чтобы пенсионеры заблаговременно проверили информацию о датах и размерах выплат в местных отделениях пенсионного фонда, чтобы они могли лучше спланировать свои финансовые расходы на ближайшие два месяца.

Эти меры показывают заботу государства о финансовом благополучии старшего поколения, предоставляя им дополнительную поддержку в преддверии весенних праздников. Двойная выплата в апреле будет значимой поддержкой для многих российских пенсионеров.

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