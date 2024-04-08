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В апреле дадут сразу 2 пенсии: вторая будет с ошеломительным сюрпризом

В апреле дадут сразу 2 пенсии: вторая будет с ошеломительным сюрпризом

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В апреле 2024 года на российских пенсионеров ожидает нестандартное изменение в их экономическом ритме: они будут получать две пенсионные выплаты в одном месяце, как пояснила Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам.

Традиционно пенсии выплачиваются в начале месяца, но из-за праздника 1 мая, выплата за май предстоит уже 27 апреля. Это значит, что пенсия за апрель будет выдана в ее начале, а за май — в конце апреля.

Эксперт подчеркивает, что второй платеж включит дополнительные денежные вознаграждения в преддверии майских праздников. Размер этого бонуса будет колебаться от 10 000 до 25 000 рублей в зависимости от места проживания пенсионера.

Данная исключительная выплата в апреле принесет дополнительную экономическую поддержку старшему поколению, особенно накануне майских праздников, и способствует улучшению их финансового состояния, внося позитив в их повседневную жизнь.

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