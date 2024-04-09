В апреле дадут 2 пенсии: вторая будет с ошеломляющим сюрпризом

В апреле 2024 года пенсионеры в России столкнутся с необычным явлением в их финансовом календаре, когда им выплатят две пенсии в одном месяце.

Это изменение, по словам Анастасии Киреевой, эксперта в области пенсионного обеспечения, связано с особенностями графика выплат.

В нормальном порядке пенсионные выплаты производятся в начале месяца, но из-за праздничного дня 1 мая, выплата за май будет осуществлена уже 27 апреля. Это означает, что в апреле пенсионеры получат средства за апрель и май.

Помимо этого, вторая пенсионная выплата в апреле включит дополнительную сумму в виде праздничного бонуса, который варьируется от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона проживания пенсионера.

Этот нестандартный подход к выплатам предоставляет дополнительную финансовую поддержку пожилым людям в преддверии майских праздников, способствуя улучшению их материального благосостояния и внося положительные нотки в их жизнь.