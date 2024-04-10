В апреле дадут 2 пенсии: вторая будет с неожиданным сюрпризом

Необычная финансовая новость ждёт российских пенсионеров в апреле 2024 года — они получат не одну, а две пенсионные выплаты, благодаря новой регулировке выплатных дней.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева разъясняет, что из-за праздничного переноса выходных дней, пенсия за май будет выплачена уже в апреле. Это означает, что пенсионеры получат свои обычные апрельские деньги в начале месяца, а затем вновь — в конце, в качестве майской выплаты.

Кроме того, апрельская пенсия включит в себя праздничный бонус, величина которого зависит от региона проживания, обещая дополнительную финансовую поддержку в преддверии майских праздников.

Эти изменения предоставляют пенсионерам в России уникальную финансовую возможность и являются приятным дополнением к их обычному распорядку. Это двойное пенсионное начисление поддержит бюджет пожилых граждан, способствуя их благополучию.

Пенсионерам советуют заблаговременно спланировать свои апрельские расходы, учитывая предстоящие двойные пенсионные выплаты, чтобы оптимально распорядиться полученными средствами.

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