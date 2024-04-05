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В апреле будет сразу две пенсии: вторая выплата будет с неожиданным сюрпризом

В апреле будет сразу две пенсии: вторая выплата будет с неожиданным сюрпризом

gdemoideti.ru

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В апреле 2024 года российские пенсионеры встретят необычное обновление в своем финансовом графике: они получат две пенсионные выплаты в течение одного месяца.

Эта уникальная ситуация связана с изменением в расписании выплат, о чем рассказала Анастасия Киреева, известный пенсионный эксперт.

Обычно пенсии начисляются в начале каждого месяца, но из-за празднования 1 мая, выплата за май будет перенесена на 27 апреля. Таким образом, пенсионеры получат одну пенсию за апрель в его начале и вторую — за май в его конце.

Киреева подчеркнула, что вторая апрельская выплата будет включать дополнительный бонус, связанный с предстоящими майскими праздниками. В зависимости от региона, пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные суммы от 10 до 25 тысяч рублей.

Это двойное начисление станет приятным финансовым бонусом для пожилых граждан, особенно в преддверии праздничного мая. Такие меры помогут улучшить материальное положение многих российских пенсионеров и добавят позитива в их повседневную жизнь.

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