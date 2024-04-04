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· Ульяна Сенько

В апреле будет сразу две пенсии: вторая будет с неожиданным сюрпризом

В апреле будет сразу две пенсии: вторая будет с неожиданным сюрпризом

rtek24.ru

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Апрель этого года обещает стать весьма выдающимся для пенсионеров России, так как в этом месяце они могут рассчитывать на двойную пенсионную радость.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась подробностями о необычной ситуации, когда ветераны и пожилые граждане получат две пенсионные выплаты в течение одного месяца, одна из которых включает приятный бонус.

Такое двойное зачисление связано с изменением календаря выплат из-за празднования 1 мая – Дня труда, когда банки не работают. Из-за этого пенсии, обычно выплачиваемые в начале месяца, будут перенесены на последнюю неделю апреля. Таким образом, многие пожилые граждане России получат апрельскую пенсию в начале месяца и майскую – в его конце.

Дополнительно к двойной выплате, второй транш включает дополнительные средства к празднованию Дня Победы 9 мая. Размер этой доплаты будет варьироваться в зависимости от региона проживания пенсионера, составляя от 10 до 25 тысяч рублей.

Эта инициатива не только укрепляет финансовое положение пожилых граждан, но и демонстрирует признание и уважение к вкладу пенсионеров в историю и развитие страны.

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