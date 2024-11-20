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В январе в России пенсии отменили: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

Декабрь этого года принесет приятные новости дл...

gp17tmn.ru

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Декабрь этого года принесет приятные новости для миллионов российских пенсионеров. Впервые за долгое время они получат сразу две пенсионные выплаты в один месяц. Это связано с особенностями графика начислений, измененного в преддверии новогодних праздников.

Две пенсии в декабре: что важно знать?

Вторая выплата пенсии в декабре связана с переносом январских начислений. Из-за того, что в первые дни января банки не работают, январские пенсии будут перечислены уже в конце декабря. Этот процесс начнется 25 декабря и завершится 29 декабря.

Кто получит вторую пенсию в декабре?

Пенсионеры, у которых выплаты обычно приходят в первые дни месяца, получат январские начисления досрочно, до наступления нового года.

Каков график выплат?

День начисления пенсии зависит от привычного графика. Тем, кто обычно получает выплаты в первой половине месяца, средства придут ближе к концу декабря.

Индексация пенсий с января: что изменится?

Пенсионеры могут ожидать ещё одну приятную новость. С 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что превышает уровень официальной инфляции. Этот шаг направлен на повышение уровня жизни пожилых граждан и поддержание их покупательной способности.

Кого затронет индексация?

Индексация коснется получателей страховых пенсий. Повышение уже утверждено и начнет действовать с января.

Как изменится сумма выплат?

Точный размер увеличения зависит от индивидуального размера пенсии. Например, если пенсионер получает 20 000 рублей, после индексации его пенсия увеличится примерно на 1 500 рублей.

Почему эти изменения важны?

Две пенсии в декабре помогут пенсионерам подготовиться к праздникам, избежать задержек в начале января и уверенно встретить новый год. Индексация же станет долгосрочной поддержкой, которая улучшит финансовое положение граждан.

Эти меры подчеркивают стремление государства обеспечить стабильность и поддержку для пожилых людей, особенно в преддверии праздников, когда расходы традиционно возрастают.

Что нужно сделать пенсионерам?

  • Проверить график выплат. Узнать точную дату зачисления пенсии можно в банке или почтовом отделении.
  • Подготовиться к изменениям. Если в декабре будет две пенсии, январских выплат не будет, так как они уже перечислены.
  • Следить за индексацией. Первые проиндексированные пенсии начнут поступать уже с января, и их сумма будет выше на 7,3%.

Декабрь 2024 года станет особенным месяцем для российских пенсионеров. Получение двух пенсий в один месяц — это не только удобное решение на фоне праздников, но и символ заботы о пожилых гражданах. А предстоящая индексация с января станет шагом к улучшению их финансового положения.

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