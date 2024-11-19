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В январе в 2025 году пенсии отменили: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

Грядущий декабрь станет особенно значимым месяц...

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Грядущий декабрь станет особенно значимым месяцем для пенсионеров в России. В этом периоде пожилые граждане смогут рассчитывать на две пенсионные выплаты вместо одной. Это связано с изменением графика перечислений, который скорректирован в связи с новогодними праздниками.

Почему в декабре начислят две пенсии?

Традиционно первая неделя января приходится на праздничные дни, когда большинство банков и почтовых отделений не работают. Чтобы пенсионеры не остались без финансовой поддержки в начале года, государство приняло решение о предварительном начислении январских пенсий в конце декабря.

Когда начнутся выплаты? Выплаты за январь начнут поступать с 25 декабря и завершатся 29 декабря.

Кто получит деньги раньше? Вторая пенсия в декабре будет начислена тем пенсионерам, у которых стандартная дата получения выплат приходится на первую половину месяца.

Для других граждан пенсия будет выплачена в январе, как это предусмотрено обычным графиком.

Январская индексация: дополнительный плюс

Помимо декабрьских выплат, в январе пенсионеров ждет еще одна приятная новость — увеличение страховых пенсий. С 1 января 2025 года их размер будет увеличен на 7,3%, что значительно превышает официальный уровень инфляции.

Эта индексация затронет всех получателей страховых пенсий и позволит компенсировать рост цен на товары и услуги, делая жизнь пожилых граждан немного комфортнее.

Кого коснется двойная выплата в декабре?

Двойная пенсия в декабре будет начислена тем, кто обычно получает свои выплаты в первые две недели месяца. Для уточнения графика рекомендуется обратиться в банк или почтовое отделение, где пенсионеры получают свои средства.

Тем, кто пользуется доставкой пенсии на дом, также стоит заранее уточнить график у курьерской службы. Это позволит избежать путаницы и спланировать предновогодние расходы.

В чем преимущество двойной выплаты?

Для пенсионеров это отличная возможность не только подготовиться к праздникам, но и обеспечить финансовую стабильность на январь, который традиционно связан с увеличением расходов. Ранние выплаты помогут покрыть необходимые траты, не дожидаясь окончания каникул.

Декабрь подарит пенсионерам возможность дважды получить пенсию, что станет хорошей поддержкой перед праздниками. А с января увеличенные выплаты сделают начало нового года более спокойным и стабильным. Эти меры подчеркивают стремление государства заботиться о пожилых гражданах, предоставляя им своевременную финансовую помощь.

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