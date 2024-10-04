В январе пенсию не ждите: пенсионеров поставили перед неожиданным фактом

Декабрь станет важным периодом для российских пенсионеров, так как в этом месяце они получат две пенсии вместо одной. Это связано с изменениями в графике выплат для пожилых граждан.

Первая часть пенсии будет выплачена в начале месяца, а не с обычной даты, так как 3 декабря – это воскресенье. Поэтому выплаты начнутся с 1 декабря, что позволит многим пенсионерам получить свои деньги два раза в этом месяце.

Вторую пенсию планируется начислить в конце декабря, поскольку график выплат корректируется из-за новогодних праздников. В связи с тем, что банки не будут работать на протяжении первой недели января, январские пенсии будут перечислены ранее, в конце декабря.

Выплаты начнутся 25 декабря и продлятся до 29 декабря. Вторую пенсию в этом месяце получат те пенсионеры, чья дата выплаты обычно приходится на первую половину декабря.

Кроме того, вторая выплата будет сопровождаться приятным моментом: с января планируется индексирование пенсий на 7,5%, что превышает уровень официальной инфляции. Данная индексация уже утверждена и вступит в силу с начала нового года.