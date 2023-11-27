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· Алина Алмакаева

В январе пенсии отменили: пенсионеров поставили перед неожиданным фактом

В январе пенсии отменили: пенсионеров поставили перед неожиданным фактом

PRIMEPRESS

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Декабрь станет особенным месяцем для российских пенсионеров. Гражданам будет начислена не одна, а сразу две пенсии в течение этого месяца. Такое изменение связано с изменением графика выплат для пожилых граждан.

Первая пенсионная выплата будет начислена уже в начале декабря, а не, как обычно, со следующего числа. Это связано с тем, что третье декабря выпадает на воскресенье, поэтому первые пенсии будут начислены с 1 декабря. Таким образом, многие пенсионеры смогут получить две пенсии в течение всего месяца.

Вторая пенсионная выплата будет начислена ближе к концу декабря из-за смещения графика выплат в связи с новогодними праздниками. Поскольку банки не будут работать первую неделю января, январские пенсии будут начислены уже в конце декабря.

Этот процесс начнется 25 декабря и продлится до 29 декабря. Вторую пенсию в декабре получат те пенсионеры, у которых обычно дата выплаты приходится на первую половину месяца.

Кроме того, вторая выплата будет сопровождаться приятным сюрпризом. С января пенсии будут проиндексированы на уровне 7,5%, что выше официальной инфляции. Такая индексация страховых пенсий уже утверждена и будет действовать с начала следующего года.

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